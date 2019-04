Multiplication de volontariats

Les actions de volontariat visant à nettoyer et embellir les villes et villages de la wilaya de Bouira se multiplient. En effet, après les actions menées le week-end dernier aux quatre coins de la wilaya, notamment à Raffour et au centre-ville de Bouira, tout au long de la semaine dernière des initiatives similaires ont été lancées. Ainsi, à Bordj Okhriss, un collectif associatif a mené une opération de nettoyage au centre-ville à laquelle ont pris part beaucoup d’enfants.

À Haïzer aussi, depuis plusieurs jours et à l’appel du mouvement associatif, une vaste opération de nettoyage, d’embellissement et de plantation d’arbres a été lancée au niveau de la ville. L’opération en question s’est poursuivie durant le week-end dernier, avec une importante adhésion de la société civile. Au niveau de la place publique de la ville qui jouxte les sièges de la daïra et de la mairie, les lieux ont été débarrassés des détritus et entièrement nettoyés avant que les bénévoles s’occupent des espaces verts qu’ils ont réhabilités. Ensuite, une opération de plantation d’arbres a été menée. Aussi, les bordures des trottoirs ont été entièrement repeintes.

Pour mener à bien cette action, les bénévoles ont fait appel à leurs propres moyens. L’APC a aussi mis à la disposition des jeunes un camion citerne et un autre de ramassage des ordures. L’action des bénévoles a carrément transformé les lieux qui respirent désormais la propreté. Il est utile de signaler que le mouvement associatif de la commune de Haïzer n’est pas à sa première action du genre. En effet, périodiquement, des opérations similaires sont lancées. L’association des chasseurs de Haïzer, qui a pris part à l’action de cette semaine, a eu par le passé à organiser plusieurs opérations de nettoyage, d’embellissement et de plantation d’arbres notamment le long de la RN33 traversant la ville et menant à Tikjda.

À l’Est de la wilaya de Bouira, à Ath Mansour plus exactement, des jeunes bénévoles ont lancé, jeudi dernier, une opération de nettoyage et d’embellissement des voies d’accès de la localité. À cette occasion, toutes les bordures des trottoirs ont été repeintes en rouge et blanc. Là aussi, les bénévoles se sont organisés pour réunir les fonds nécessaires pour financer l’achat de divers produits.

Nous apprenons, par ailleurs, qu’au quartier Amar Khodja de la ville de Bouira, la place publique jouxtant la mosquée a fait l’objet d’une opération de nettoyage initiée par les jeunes du quartier. Il est utile de rappeler que ces initiatives ont été lancées dans le sillage du mouvement populaire «Hirak», lequel a vu le lancement de beaucoup d’appels à la tenue de diverses initiatives citoyennes, particulièrement celles visant à améliorer le cadre de vie.

D. M.