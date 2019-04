Nécessité d’ouvrages de consolidation

Rouverte à la circulation début mars, la RN30, qui dessert la wilaya de Tizi-Ouzou à partir de M’Chedallah, via le col de Tizi N’kouilal, enregistre une reprise soutenue du trafic routier. Empruntée en majorité par des véhicules de gros tonnage lourdement chargés, la chaussée est vite mis à rude épreuve.

Ceci d’autant plus que la réouverture de cette route est intervenue au moment où les températures commençaient à augmenter sensiblement, ce qui fragilise l’écorce terrestre, notamment en haute montagne. Aussi, la terre a été copieusement arrosée par les pluies diluviennes et celles provenant de la fonte des neiges durant tout l’hiver, ce qui a provoqué des éboulements et autres glissements de terrain le long de ce trajet de 27 km, entre la sortie Nord de la ville de M’Chedallah et le col de Tizi-N’koulal.

Il n’en demeure pas mois que le tronçon le plus fragilisé est celui qui traverse les flancs Ouest du massif de la chaîne montagneuse du Djurdjura. L’accotement inférieur de cette section de route, longue de quelque 10 km, est un vertigineux précipice et son accotement supérieur est une succession de hautes falaises. Plusieurs points noirs sont enregistrés sur cet axe routier et sont dus au mouvement géologique qui fragilise dangereusement la chaussée, avec l’apparition de longues fissures sur l’asphalte.

La file discontinue de camions transportant des matériaux de construction, tels que le ciment, la ferraille, les agglomérés et le gravier, s’explique par le fait que des entreprises et auto-constructeurs de la wilaya de Tizi-Ouzou s’approvisionnent à partir d’innombrables carrières d’agrégats, de plates-formes d’agglomérés et parcs à matériaux de la région de M’Chedallah.

A chaque passage de ces camions de transport, lourdement chargés et dont le poids total varie entre 12 et 20 tonnes, fissures et tassements s’aggravent un peu plus. Aussi, plusieurs points noirs sont distincts sur ce tronçon de haute montagne, notamment à proximité du tunnel, ce qui nécessite une urgente prise en charge qui consisterait en la consolidation par des ouvrages en dur, notamment le gabionnage.

Ceci pour d’abord arrêter les dégradations et ensuite pour sécuriser les milliers d’usagers quotidiens, sachant que cette technique, des plus simples et à moindre coût, a été déjà testée avec succès à plusieurs endroits le long de cette même route. Notons, enfin, que le nombre des poids lourds qui transitent par la RN30 a doublé depuis la fermeture de la RN15 qui dessert la wilaya de Tizi-Ouzou, via le col de Tirourda, suite à un glissement de terrain survenu à la sortie Nord du village Selloum. Les travaux de restauration viennent de commencer.

Oulaid Soualah