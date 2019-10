Nouvelle opération d’entretien et de restauration

Les gestionnaires de l’établissement de la santé publique (EPH) baptisé au nom du martyr Kaci Yahia de M’Chedallah ont lancé une nouvelle opération de restauration et d’entretien des blocs hospitaliers, de celui de la médecine interne et du bloc opératoire. L’opération en question lancée depuis le début du mois en cours consiste à changer la boiserie (portes et fenêtres) plus les vitres et le ravalement des façades intérieures de la structure.

Au niveau du bloc médecine interne, l’opération touche les services d’hospitalisation hommes et femmes, celui de la pédiatrie et enfin de la maternité située au premier et deuxième étages. Les malades hospitalisés dans ces services sont déplacés au rez-de-chaussée au niveau de la nouvelle salle opératoire destinée au service gynécologie récemment mise en service. Cette nouvelle opération n’est en faite qu’une deuxième phase d’entretien et de restauration qui a touché l’ensemble de l’infrastructure depuis l’année passée avec des arrêts plus au moins longs, Ce n’est en fait qu’une reprise des travaux. Durant la première tranche de l’opération, il a été aussi procédé à des aménagements au niveau du service d’accueil et réception qui dispose à l’heure actuelle de son propre service.

Rappelons que l’hôpital Kaci Yahia de M’Chedallah réalisé durant les années 1920 par l’administration coloniale française juste après l’arrivée des premiers colons qui ont fondé la ville de l’ex commune mixte de Maillot est l’une des toutes premières institutions de la santé de la wilaya de Bouira. Elle dispose à l’heure actuelle d’une capacité d’accueil de 95 lits, ce qui reste en deçà des besoins réels pour un hôpital dont la circonscription territoriale s’étale sur pas moins de douze communes des daïras de M’Chedallah et Bechloul qui dépassent les 100 000 habitants en plus des centaines de malades qui viennent hors circonscription notamment des wilayas voisines de Bejaia et Bordj Bou Arreridj.

Oulaid Soualah