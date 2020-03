«On joue au foot sur du gravier !»

L’unique structure dédiée aux jeunes existant dans la localité de Dechmia est le stade communal devenu, par les temps qui courent, impr aticable. A maintes reprises, les jeunes de cette région ont adressé des requêtes aux responsables locaux et à ceux de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) pour inscrire une opération de rénovation et de modernisation pour ce stade, en vain. En outre, en plus de son sous-équipement, ils ont assuré qu’il représente, désormais, un danger, car sa «surface est carrément tapissée de gravier», avec l’usure de la couche protectrice initiale.

A cet effet, les jeunes de cette localité réclament la dotation du stade d’une nouvelle pelouse en gazon synthétique et l’installation de nouveaux équipements, dont des poteaux d’éclairage, des nouveaux buts, des bancs de touche et des vestiaires. «Nous souhaitons aussi la réalisation dans notre commune d’un ou de plusieurs stades maticos et d’une salle de sport, comme c’est le cas dans les autres communes», ont-il renchéri.

O. K.