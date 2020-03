Opération d’identification des zones de montagne

Le premier responsable de la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Bouira, M’hamed El-Bouali, multiplie les réunions, ces derniers jours, avec la Conservation des forêts, les représentants de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) ainsi que les subdivisionnaires agricoles des différentes daïras de la wilaya. Le but est d’arriver à établir un programme spécial dédié aux régions de montagne démunies. Ce programme, initié par le ministère de l’Agriculture, exige toutefois avant son exécution, l’identification des zones de montagne en question, a-t-on affirmé, auprès de la DSA.

Par ailleurs, il a été souligné que des techniques spécifiques seront développées, au profit des populations démunies vivant dans ces régions. Le ministère de l’Agriculture sera alors chargé de sélectionner entre trois et quatre projets pilotes qui seront clairement vulgarisés, lors de leurs maîtrises, avant d’être généralisés. Pour cela, durant ces réunions présidées par le DSA, l’accent a été mis sur la réussite de ce challenge à relever à terme, en arrêtant les zones de montagne qui accueilleront ces projets. Des projets écologiques qui devraient être économiquement fiables. Ils seront, bien évidemment, choisis, en concertation avec les populations et selon leurs besoins.

En effet, la population sera l’acteur principal dans ces projets et doit y adhérer massivement, tout en s’engageant à créer de la richesse et de l’emploi. Ainsi, plusieurs communes de montagne, à l’image de Saharidj et d’Aghbalou, pourraient prochainement bénéficier de ces projets, auxquels leurs habitants doivent adhérer de manière sérieuse et professionnelle pour leur durabilité.

H. B.