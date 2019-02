Opération embellissement

L’école primaire frères Saraoui de la localité de Raffour, dans la commune de M’Chedallah, fait peau neuve. Un groupe de quatre artisans peintres s’est attelé, samedi dernier, au ravalement des façades intérieures et extérieures de l’établissement à base de peinture multicolore, dont un quota est une dotation de l’APC de M’Chedallah et le reste acheté par les parents d’élèves par leurs propres moyens.

Les artisans peintres ont dessiné des portraits, des livres et plusieurs autres gravures ayant une relation directe avec la scolarisation. Rappelons que ce groupe de quatre frères originaires de Raffour ont été derrière le premier coup de pinceau durant l’été 2018, lors de l’opération d’envergure de nettoyage, ravalement des façades et bordures de trottoirs par des bénévoles à travers toute la ville de Raffour.

L’opération a été financée par des bienfaiteurs et prise en charge par des dizaines de jeunes bénévoles. La directrice de l’établissement, Hayat Boudjemaa, rencontré sur les lieux, s’est également impliquée dans cette louable opération. «L’APC de M’Chedallah vient de lancer l’opération de l’extension de l’établissement scolaire. Pour rappel, cette opération a fait couler beaucoup d’encre et de salive durant plus de trois ans et qui vient finalement d’être concrétisée.

Il s’agit de la construction de trois nouvelles classes dans la cour même pour mettre fin à l’exiguïté et l’obligation vacation», dira la directrice de l’établissement. Cette dernière affirme que la réfection de l’étanchéité de la cantine et de deux classes du bloc pédagogique est aussi incluse dans cette opération, dont les travaux ont démarré samedi dernier. Notons, enfin, que cet établissement du premier cycle est situé au quartier nord, l’un des plus populeux de Raffour. Il a ouvert ses portes en octobre 1999 et offre à l’heure pas moins de 280 places pédagogiques.

O. S.