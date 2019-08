Ouled Bouaârif sans réseau d’assainissement

Le village d’Ouled Bouaârif, dans la commune de Dechmia au sud-ouest de la wilaya de Bouira, est sans réseau d’assainissement. Les eaux d’assainissements sont cependant recueillies dans une dizaine de fosses sceptiques, qui ne suffisent pas à recevoir tous les rejets du village.

Les résidents de ce village de près de 400 habitants, ont saisi moult fois les autorités locales quant à l’urgence d’y réaliser un réseau d’assainissement des eaux usées et pluviales qui débordent souvent des fosses septiques et se déversent en plein air. Un état de fait qui constitue un véritable danger pour la santé de la population.

Des engagements avaient été donnés aux villageois par les pouvoirs publics quant à leur volonté de doter la localité d’un réseau d’assainissement, mais sans concrétisation à ce jour. En plein période d’été, synonyme d’avènements fréquents de pluies orageuses, les habitants sont d’autant plus inquiets et appréhendent le danger de maladies à transmission hydrique (MTH), non seulement à Ouled Bouaârif, mais aussi pour les hameaux environnants. Les habitants de ce village signalent notamment un point noir à l’entrée du village où des eaux usées, débordant des fosses septiques, se jettent carrément sur la principale route du village et sur la conduite d’alimentation en eau potable (AEP).

Les services de la commune sont interpellés par les villageois pour trouver une solution à cette situation. «Devant l’absence de réseau d’assainissement, nous n’avons d’autre choix que de recourir à la confection de fosses septiques dont le nombre dépasse la trentaine pour tout le village. Les autorités locales semblent ignorer totalement l’existence de notre village, malgré un énorme retard qu’il connaît en matière de développement. Pourtant, on nous promet chaque année des projets, mais en vain», déplore un habitant d’Ouled Bouaârif. Il est utile de préciser que plusieurs villages de la commune de Dechmia ne sont pas encore raccordés au réseau d’assainissement.

Massinissa A.