Pénurie d’eau au village Ben Haroun

Les habitants du village Ben Haroun dans la commune de Djebahia, au nord de la wilaya de Bouira, sont confrontés à une grave pénurie d’eau potable, qui dure depuis le début de l’été.

Les villageois assurent que le réseau d’AEP est toujours géré par les services municipaux et que les foyers ne sont alimentés qu’une fois par semaine. D’après les plaignants, ce rationnement drastique a provoqué, cette année, une importante crise d’eau potable dans cette région.

Pour parer à cette situation, les habitants sont obligés de recourir aux citernes tractables, cédées à des prix souvent exorbitants. «Les foyers sont alimentés d’une manière sporadique durant 1 ou 2 heures par semaine. Les deux parties du village, à savoir Ben Haroun 1 et Ben Haroun 2, sont confrontées, depuis des années, à un manque criant d’eau potable, qui s’est aggravé cette année. Face à cette situation déplorable, nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout de nos revendications et dénoncer énergiquement les mauvaises prestations de la commune. Il s’agit d’un problème que nous vivons depuis longtemps, et ce malgré nos démarches auprès des services concernés afin de remédier à cette pénible situation et pallier ce manque flagrant d’eau», assurent les habitants de ce village.

Cette pénurie d’eau est très mal vécue par les villageois qui considèrent que c’est une épreuve dure à supporter, notamment en ces moments de canicule. Ces derniers réclament plus que jamais un projet pour le raccordement de leurs foyers au réseau AEP du chef-lieu communal.

«A cet effet, nous demandons aux autorités concernées, notamment le wali de Bouira, de prendre les mesures qui s’imposent dans pareille situation afin de solutionner ce problème qui a des conséquences néfastes sur la vie des habitants», ont-ils ajouté.

Massinissa A.