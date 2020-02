Plantation de 200 arbustes à Achaivou

Une nouvelle opération de plantation de 200 platanes a été organisée, samedi dernier, par l’Association de l’environnement et du tourisme de Saharidj, en collaboration avec les services de la circonscription des forêts de M’Chedallah, ceux du Parc national du Djurdjura, du siège de Tala Rana, la Subdivision des travaux publics de M’Chedallah et l’APC de Saharidj. Ces arbustes, en plus d’embellir ce tronçon de 7 km, entre Saharidj et M’Chedallah, serviront également à la consolidation de l’accotement inférieur de cette route, réalisée en flanc de colline sur un itinéraire abrupte et fort accentué. Pour rappel, il s’agit de la deuxième opération de ce genre, après celle de 2016, dont la moitié des plants sont morts asséchés, faute d’arrosage durant la saison chaude.

A noter que ce tronçon, qui a bénéficié d’une opération de modernisation et d’élargissement, en 2009, et qui traverse l’un des plus beaux sites touristiques de la région, en l’occurrence la colline d’Achaivou, a aussi bénéficié, en 2018, de la pose de glissières dotées d’un dispositif lumineux. En parallèle à la plantation de ces arbustes, il a été procédé au nettoyage de la stèle et ses alentours. Une stèle érigée à la mémoire des martyrs de la région sur cette colline, en bordure de la chaussée.

Oulaid Soualah