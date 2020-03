Plus de 500 kg de viandes avariées saisis

Dans son bilan mensuel du mois de février dernier, la Sûreté de wilaya de Bouira, section police urbaine et protection de l’environnement, a traité 37 affaires, 24 relatives aux infractions urbaines et 13 ayant un lien avec l’hygiène et à la santé publiques. Des mesures incitatives de lutte ont alors été prises pour y remédier. Toujours dans le sillage des activités du mois de février, les mêmes services de police ont procédé à la saisie de 1.148 kg de fruits et légumes, auprès des commerçants informels, et de 587,2 kg de viandes (rouge et blanche), impropres à la consommation.

A noter aussi la saisie et la destruction de 1.328 kg, entre viande rouge, viande blanche et abats, impropres à la consommation, et ce durant la même période. Par ailleurs, dix abattoirs informels ont été découverts. La section police urbaine et protection de l’environnement de la wilaya de Bouira a aussitôt procédé à leur fermeture.

M. A.