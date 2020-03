Plusieurs mesures arrêtées par la wilaya

Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus, la wilaya de Bouira a pris une série de mesures préventives, tout en appelant les citoyens à se montrer responsables et coopératifs pour protéger leur vie et celles des leurs de toute contagion.

Ainsi, une mesure préventive faisant suite à celle prise par l’État est entrée en vigueur à partir d’avant-hier, lundi. Il s’agit de l’interdiction d’organiser toute activité ou manifestation populaire, qui draine les foules, entre autres, les manifestations sportives et culturelles, les rassemblements, les séminaires, les colloques…

Le communiqué fait aussi état de la fermeture des salles des fêtes, des jardins publics, des hammams, des crèches ainsi que des salles, où l’on donne les cours particuliers. A noter que 54 cas ont été diagnostiqués positifs, en Algérie, faisant quatre morts. Les citoyens sont plus que jamais exhortés à faire montre de plus de sens des responsabilités et de prendre au sérieux le risque de propagation du coronavirus, tout en suivant les conseils prodigués et en respectant les mesures prises par le ministère de la Santé, afin d’éviter le scénario italien.

M. A.