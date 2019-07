Que fait la direction du commerce ?

S’il y a bien deux denrées alimentaires qui battent tout les records en matière de consommation et dont aucun foyer ne peut se passer, ce sont le lait en sachet et le pain.

Si le lait est plus au moins protégé par son emballage, c’est loin d’être le cas pour le pain qui est livré dans des cageots en plastique comme à sa sortie du four sans une quelconque protection pour être embarqué dans des véhicules utilitaires qui affichent pour la plupart une effroyable saleté.

Cependant, ce qui donne des sueurs froides c’est le fait que les livreurs de ce produit commencent leur tournée à partir de 4h du matin, soit bien avant que ne s’ouvrent les magasins d’alimentation générale et autres supérettes. Aussi les livreurs se contentent de déposer le pain dont la moitié de chaque baguette dépasse du cageot devant la porte de chaque magasin à la portée des animaux errants qui restent maîtres des lieux jusqu’à l’ouverture de ces commerces à partir de 7h du matin. Ce constat est valable pour toutes les localités de la Vallée du Sahel où les entorses aux règles d’hygiène sont monnaie courante.

À cela s’ajoute la poussière, les mouches et moustiques à coté de toutes les impuretés flottantes dans l’air créant une palpable pollution qui viennent se coller sur ce pain non protégé. Les commerçants s’empressent dès leur arrivée dans leurs magasins de mettre ce pain « livré à lui même » durant des heures dans des armoires vitrées pour donner le change. Un fait rassurant pour le consommateur qui se sert sans méfiance.

C’est un scénario qui donne des sueurs froides et qui se répète chaque matin au niveau de la totalité des centres habités sans qu’une quelconque autorité ne fasse le moindre geste pour mettre fin à cette inquiétante anarchie et ses répercutions directes sur la santé publique. Il suffirait de se lever tôt et de faire une tournée dans n’importe quelle ville ou village de la Vallée pour constater de visu cet effroyable état de fait. C’est un cas sur lequel doivent se pencher les services d’hygiène présents dans chaque commune et ceux de la direction du commerce.

Oulaid Soualah