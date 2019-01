Afin d’améliorer les conditions d’accueil des citoyens étant nombreux à solliciter au quotidien les services de l’état civil, la commune d’Aghbalou lancera dans les prochains jours des travaux d’élargissement et de réaménagement de l’antenne administrative de Selloum. Selon les services techniques de la même commune, la wilaya vient d’allouer une enveloppe de 300 millions de centimes pour financer les travaux de réaménagement. L’enveloppe en question a été accordée dans le cadre des PCD de l’année 2018. La même source ajoute que le projet a déjà été confié à une entreprise réalisatrice laquelle lancera les travaux dans les prochains jours. Il est utile de signaler que l’antenne administrative du village de Selloum date de plusieurs décennies. La structure a bénéficié ces dernières années de travaux de réhabilitation mais ses locaux restent exigus et nécessitent des travaux de réaménagement et des élargissements, d’autant plus que la population se compte à l’heure actuelle par milliers vu la forte croissance démographique de la localité. Les besoins des citoyens en matière de documents administratifs, eux aussi, ont beaucoup évolué. A noter que les pouvoirs publics se sont lancés dans un vaste programme visant à moderniser l’état civil en tablant sur l’ouverture d’antennes administratives, la numérisation des documents et le renouvellement d’outils et méthodes de travail dans une ère marquée par le numérique, la démocratisation et la généralisation de l’utilisation des technologies d’information et de communication (TIC). L’objectif du programme étant aussi de rapprocher davantage le citoyen de son administration et d’améliorer les prestations de services.

D M.