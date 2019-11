Réhabilitation des pistes agricoles

Les dernières précipitations ont accentué la dégradation déjà avancée des pistes agricoles en plusieurs endroits de la commune d’Aghbalou. Des pistes indispensables à l’approche de la cueillette des olives pour des milliers de familles ne tirant leurs rentes que de leurs oliviers. Pour cela, les jeunes d’Agraw Ath Lxir de Takerboust ont décidé de prendre les choses en mains en invitant les villageois à une large campagne de volontariat pour réhabiliter les différents accès menant vers les oliveraies. Plusieurs avis ont été placardés et diffusés via les réseaux sociaux afin de sensibiliser les citoyens de la région à cette campagne.

Les pistes concernées par ces travaux de réhabilitation sont celles de Tazaghart, Choukrane, Yeflah et enfin Tizi Teghten reliant toutes Takerboust vers la périphérie de la commune de Chorfa et les travaux ont été lancés aujourd’hui samedi. Une initiative saluée par les villageois qui ont été priés de participer massivement à cette campagne placée sous le slogan ‘’ Nous nous entraidons tous ’’en contribuant matériellement ou financièrement à la réussite des travaux considérables qui les attendent.

Ces pistes sont depuis plusieurs années dans un état lamentable et les agriculteurs ont assisté impuissants à la dégradation de ces voies d’accès. Les plus pénalisés sont ceux activant dans l’élevage ou l’aviculture devant rejoindre leurs exploitations agricoles quotidiennement afin de veiller sur leur cheptel. ‘’ L’appel des jeunes d’Agraw Ath Lxir est une excellente initiative et en contribuant de manière fraternelle, nous renforçons les liens de solidarité, surtout en cette période cruciale pour les villageois qui n’ont souvent que la cueillette des olives pour faire vivre leurs familles tout au long de l’année ‘’, estime un quinquagénaire de la localité.

Notons que la plupart de ces pistes ont vu leurs accotements obstrués par des détritus acheminés par le vent mais également des canettes de boissons et autres bouteilles en plastiques de jus ou d’eau minérale. ‘’Nous allons essayer d’engager plusieurs engins avec des lames pour tailler la terre battue et remettre à niveau les dénivelés créés par les intempéries. Nous espérons arriver à achever les travaux pour permettre aux véhicules et autres tracteurs agricoles d’avoir accès facilement aux propriétés afin que la récolte quotidienne des olives soient amenées aux huileries à chaque fin de journée pour éviter les vols qui caractérisent cette période ‘’, espère notre interlocuteur.

Des vols de sacs d’olives qui se produisent régulièrement et qui pénalisent, pour ne pas dire, qui ruinent à néant les efforts des pauvres paysans. C’est donc tout naturellement que les jeunes d’Agraw Ath Lxir ont initié cette campagne de réhabilitation des pistes agricoles. Ces jeunes se sont lancés dans les actions caritatives et de volontariat depuis avril 2016 et sont omniprésents et bien souvent les principaux initiateurs d’opération de solidarité et d’entraide au profit du bien-être de la communauté. Réfection de l’éclairage public, nettoyage et entretien des cimetières, quêtes pour l’acquisition de matériel (caissons mortuaires, tentes, chaises, guirlandes électriques…) sont le quotidien de ces jeunes qui ont fait l’unanimité auprès de la population du village grâce à leur volonté et leur abnégation. Plusieurs murs et façades de la localité ont été repeints par ces jeunes qui demeurent éternellement jaloux de leur village.

Hafidh B.