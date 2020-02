Route défoncée, parking payant !

Le réseau routier du chef-lieu de wilaya est en souffrance. Et pour cause. Les routes desservant les quartiers et sièges d’administration sont en majorité dégradées depuis des années et tardent à être prises en charge par les autorités locales. A cet effet, les habitants de ces quartiers et les usagers de ces voies ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ne cessent d’interpeller les responsables locaux sur la nécessité d’inscrire un projet pour leur réhabilitation et pour mettre en place un dispositif efficace pour l’entretien du réseau routier, afin de permettre des interventions rapides, en cas de nouvelle dégradation, en vain.

Ainsi, après les résidents du quartier des 1100 Logements, dont le réseau routier se trouve dans un état lamentable, après la fin des travaux de réalisation d’une nouvelle ligne électrique, c’est au tour de ceux de la cité des 50 Logements, située à quelques encablures des sièges de la daïra et de la wilaya, de réclamer l’intervention des responsables locaux pour la réhabilitation de la route menant à leur quartier, mais aussi à la CNAS, au CADASTRE et à la Caisse des retraites, qui est déplorable. Une situation qui dure depuis plusieurs années.

Cette voie est, pour rappel, parsemée de nids- de-poule et de trous gênants, où se forment de grosses flaques d’eau, après chaque pluie. Les plaignants ont également assuré que cela a favorisé l’apparition de fuites sur le réseau local d’eau potable, ce qui complique davantage la situation. Enfin, ils se sont interrogés sur «l’absence de réaction» de la part des responsables face à leurs nombreuses requêtes et demandes d’intervention. «Au lieu de répondre favorablement à nos demandes visant la réhabilitation de cette importante route, ils ont autorisé l’installation sur place d’un parking payant pour voitures. C’est incompréhensible !», a fulminé un habitant du quartier.

Oussama Khitouche