Ruée sur les guichets de la SDC

Le service commercial de l’agence locale de la concession de distribution (CC) de M’Chedallah a lancé, samedi dernier, une opération de recouvrement des créances et redevances de leurs abonnés sur le terrain avec coupure de courant électrique et du gaz pour ceux qui cumulent plus de deux factures impayées. La nouvelle qui a rapidement fait le tour de la région, notamment à travers les réseaux sociaux, a provoqué une spectaculaire ruée des citoyens au niveau de la caisse de l’agence de M’Chedallah dont la chaîne déborde à l’extérieur. Rappelons que la majorité des abonnés ont répondu au mot d’ordre du Hirak de ne plus payer les factures d’électricité et du gaz depuis le mois de mars dernier.

Aussitôt, la plupart des citoyens ont commencé à déposer leurs factures sans les payer dans une boite déposée devant l’entrée du service commercial de l’agence locale de la concession de distribution. Rappelons aussi que le non payement des redevances de l’énergie électrique décidée par le mouvement des arouch durant le soulèvement de 2001 en Kabylie, qui a été partiellement suivi, a abouti à la fin du soulèvement qui a duré cinq ans sur un bras de fer entre les services de l’ex-Sonelgaz et les abonnés qui cumulent des dizaines de factures impayées, notamment dans la commune d’Aghbalou. Un litige qui n’a été réglé qu’après l’intervention des autorités qui lui ont réservé un traitement politique.

O. S.