Ruée sur les sources de haute montagne

Depuis le premier jour du Ramadhan, il est constaté une spectaculaire ruée des citoyens de la partie basse de la vallée du Sahel sur les divers points d’eau de haute montagne de la commune de Saharidj. Cette ruée qui coïncide aussi avec le début de la saison chaude s’explique du fait que les citoyens, en plus du désir d’avoir une eau minérale de haute qualité durant ce mois de carême, dédaignent aussi l’eau du captage du barrage qui véhicule une odeur caractéristique de poissons et d’algues, ajoutée à celle provenant des forages qu’ils disent de qualité nettement moins bonne que l’eau de source.

À l’exception des citoyens des deux communes de montagne Aghbalou et Saharidj, tout le reste des résidents des quatre autres commune de la daïra de M’chedallah ont recommencé comme chaque été, notamment ceux véhiculés, à s’approvisionner en eau potable à partir des principales sources de haute montagne telles que Tala Rana, Tala N’vouhrev, situé dans le villages Ivelvaren, Tala Guidawen à Imezdhourar et Lainser n’Ath Ali Outemim, à côté des deux sources des villages Iwakouren celles d’ighzer et Tadert Lejdid.

Sur les hauteurs d’Aghbalou, les sources dont regorge cette région dont celle de Tala Goudhi (Ain Zebda) connaissent une importante affluence. À partir de 16 h, de longues chaînes de jerrycans, fûts et bidons de divers volumes se forment au niveau de chacune de ces sources évoquées. La particularité des villageois d’Iwakuren résidant à Raffour est le fait qu’eux s’approvisionnent à partir de ces sources durant toute l’année, et à partir de l’année 2005 durant laquelle se sont produites au niveau de Raffour plusieurs épidémies d’MTH, suite au mélange des liquides des réseaux d’AEP et d’assainissement à plusieurs reprises et qui ont conduit des dizaines de personnes aux services des urgences de l’Hôpital de M’chedallah.

La seconde particularité est que leur légendaire solidarité agissante fait que toutes les personnes véhiculées approvisionnent leurs voisins qui ne le sont pas. Il est à noter que l’eau de toutes ces sources de haute montagne est de nature minérale propre et limpide d’autant plus que ces points d’eau sont aménagés et protégés. Les citoyens des communes de Saharidj et d’Aghbalou, quant à eux, sont alimentés à partir du captage de Lainser Averkane, située à proximité du village Imesdhourar ; ce qui revient à dire qu’ils reçoivent à domicile une eau de même qualité que celle des sources.

