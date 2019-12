Sensibilisation contre les produits pyrotechniques

Les services de la Sûreté de daïra d’El Hachimia, au sud de la wilaya de Bouira, ont entrepris dernièrement une campagne de sensibilisation au niveau des établissements scolaires sur les dangers liés à l’usage et à la commercialisation des produits pyrotechniques. Une équipe de la police judiciaire et de la voie publique ainsi que des psychologues se sont rendus dans de nombreuses écoles primaires et collèges du chef-lieu de la commune d’El Hachimia pour assurer des cours au profit des élèves sur les dangers liés à l’usage, la manipulation et la commercialisation des produits pyrotechniques, notamment dans le milieu scolaire.

Ainsi et au niveau de l’école primaire Achit Benyamin et du collège Mirad Amar, les cadres de la police spécialisés dans le domaine et les psychologues ont eu à échanger avec les élèves sur le sujet et surtout des dangers qui peuvent en découler. À l’occasion de ces visites, les enfants ont posé des questions sur les pétards et autres produits pyrotechniques et leurs dangers. Ils ont pu obtenir des réponses à leurs questionnements de la part des spécialistes lesquels ont mis un accent particulier sur les dangers et les moyens pour se prémunir contre le phénomène qui prend beaucoup d’ampleur dans la société algérienne particulièrement à l’occasion des célébrations (fêtes de mariage et religieuses, rencontres de foot…etc.)

D. M.