Solidarité autour de Ouerdia

Les parents de l’enfant Metrouh Ouerdia et le mouvement associatif d’Ath Mansour, dans la daïra de M’Chedallah, lancent un cri de détresse à l’intention des bienfaiteurs pour qu’ils contribuent à la collecte de fonds qui serviront à régler sa double greffe du foie et des reins.

La petite fille âgée de 4 ans et demi est issue d’une famille sans ressources. Son père est un simple gardien à l’APC d’Ath Mansour et la mère est femme au foyer. La fillette a été hospitalisée au CHU de Beni Messous après des douleurs au ventre où, après exploration approfondie, le diagnostic a fait ressortir un dysfonctionnement rénal et du foie grave à cause d’une lithiase mal soignée, selon le descriptif médical établi par cet hôpital d’Alger.

C’est un cas qui nécessite une prise en charge dans un hôpital spécialisé à l’étranger. L’hôpital Léon de Paris a établi un devis des honoraires de l’équivalent de six milliards de centimes en monnaie algérienne. Une somme hors de portée des faibles revenus du père, d’où l’ingérence du mouvement associatif et des notables d’Ath Mansour qui, après un accord verbal du wali Mustapha Limani, ont dégagé un comité de bénévoles pour lancer une quête, avec installation de boites cadenassées en bordures des axes routiers et ce, à travers tout le territoire de la wilaya de Bouira.

Un membre de ce comité affirme que le président de l’APW Ahmed Boutata s’est engagé à contribuer avec une somme d’argent sans en avancer le montant lors de la réunion de concertation au siège de la wilaya tenue le 20 juillet dernier en présence de tous les maires de la daïra de M’Chedallah. Toujours est-il n’est pas aisé de collecter une telle somme de six milliards de centimes.

De ce fait, le comité des bénévoles lance un appel aux bienfaiteurs de notre diaspora algérienne à l’étranger pour contribuer par des dons. La patiente est obligée à l’heure actuelle de se soumettre à de pénibles séances d’hémodialyse au centre spécialisé de Vouaklane, dans la commune de M’Chedallah, à raison de deux séances par semaine. L’opération de collecte de fonds sera lancée cette semaine.

Pour rappel, à trois reprises, la société civile de la daïra de M’Chedallah s’est mobilisée ces derniers années pour collecter des fonds pour permettre à une adolescente, un enfant et un père de famille de se soigner à l’étranger. À l’époque, un formidable élan de solidarité s’était mis en place au sein des populations, ce qui a permis aux bénévoles de collecter les sommes nécessaires. Actuellement, une collecte de fonds est en cours dans la wilaya de Bouira pour venir en aide à un jeune malade de Haizer.

Oulaid Soualah