Un affaissement menace une école

Un affaissement de terrain, survenu dans le chantier de réalisation d’un bloc de bâtiments, au centre-ville de Bordj Okhriss, au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, représente un danger pour les passants et surtout les écoliers fréquentant l’école primaire Abdelkader Bouteldja.

Selon le témoignage de certains habitants du quartier communément appelé «La Cité», où est localisé ce chantier, cet affaissement prend chaque jour de l’ampleur pour menacer d’effondrement la chaussée et aussi l’école primaire. «A chaque retour de la pluie, l’affaissement devient plus important, en raison de l’érosion du sol. Les eaux de pluie provoquent des glissements de terrain, qui commencent à mettre à mal la route menant à l’école.

Cette dernière se trouve aussi menacée et risque de s’effondrer si rien n’est fait pour sécuriser le chantier», confient des habitants du quartier. Ils soulignent également qu’une clôture en tôle a été installée le long de la route pour sécuriser le chantier et prévenir le risque de chute, en vain. Au fur à mesure que le glissement s’agrandit, en grignotant chaque jour un peu de plus de terrain, cette clôture finira par céder, entraînant dans sa chute une partie du bitume.

Cela provoquera un affaissement de la route et probablement sa fermeture à la circulation. Mais ce que redoutent le plus les habitants et surtout les parents d’élèves, ce sont les dangers qui guettent les écoliers, au quotidien : «Si, par malheur, la route s’effondre, nos enfants seront en danger de mort.» Il est également redouté l’effondrement de l’école, car les terrassements réalisés se trouvent à un mètre de l’enceinte de l’établissement scolaire.

A l’origine du problème, selon les mêmes habitants, des terrassements effectués voilà plusieurs semaines par une entreprise en charge de la réalisation d’un projet de bâtiment. Vu la cadence des travaux, qui sont presque au point mort, la situation risque d’empirer et de provoquer l’irréparable. Pour certains habitants, au regard de la façon avec laquelle sont gérés les projets publics dans la commune de Bordj-Okhriss, celui entrepris près de l’école primaire Abdelkader-Bouteldja risque de mettre plusieurs années avant d’être réceptionné ou sera carrément abandonné, comme beaucoup de projets lancés ces derniers années.

A moins d’une intervention des services de l’APC pour prendre les choses en main et rappeler à l’ordre l’entrepreneur en charge du projet, ce chantier constituera toujours un danger pour les écoliers et les passants. En tout cas, les habitants du quartier et les parents d’élèves souhaitent que des mesures d’urgence soient prises pour éloigner le danger et sécuriser le chantier.

D. M.