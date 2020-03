Un dépotoir au milieu de la cité

Un énorme dépotoir s’est formé depuis plusieurs jours, en plein cœur du quartier 338 logements de la ville de Bouira, le plongeant dans une insalubrité indescriptible qui détériore son image. Ainsi, sur les lieux, un décor hideux s’offre à la vue. Celui-ci est fait d’amoncellements de sachets d’ordures, de déchets ménagers, de sacs et bouteilles en plastique. Chaque jour, ce dépotoir prend de l’ampleur et gagne plus d’espace pour s’étendre sur un vaste terrain comparable à un stade de football. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, sur ce terrain trône une benne à ordures désespérément vide. «C’est triste d’évoluer dans un tel environnement. Et dire qu’on est au chef-lieu de wilaya !

En plus d’avoir détérioré l’image du quartier, ce décor a contribué à la dégradation du cadre de vie des habitants. En effet, les lieux empestent les mauvaises odeurs et attirent les chiens errants et autres chats, sans oublier les mouches qui y prolifèrent», a confié, dépité, un résident. Et d’ajouter : «Les citoyens et les responsables de la commune sont complices dans cette situation, qui représente un réel danger sur la santé publique.» Toujours selon notre vis-à-vis, la commune a aussi sa part de responsabilité, car la benne à ordures n’est pas disponible tout le temps.

Il arrive que les agents de la voirie l’enlèvent pour la vider, sans qu’ils la remettent en place. Ce qui dure parfois plusieurs jours. Donc, en l’absence de cette benne à ordures et de bacs, beaucoup posent leurs sacs-poubelles à même le sol. Ces derniers sont ensuite éparpillés aux quatre coins du quartier, car les chiens errants à la recherche de leur pitance les éventrent. On a appris, par ailleurs, que des habitants ont à plusieurs reprises attiré l’attention des responsables de la commune sur la dégradation de leur cadre de vie, en vain.

Djamel M.