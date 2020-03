Un plan d’action mis en place

Le chef de cabinet de la wilaya de Bouira a réuni jeudi dernier la cellule de veille, en présence de la Protection civile, des Directeurs des transports, de la Santé, de l’agriculture, de l’environnement…, pour débattre de la situation prévalant sur le territoire de la wilaya due à la propagation du virus Covid-19. Une batterie de mesures incitatives a été prise, un travail de prévention et de sensibilisation, pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le chef de cabinet avait insisté dans son intervention sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les fonctionnaires et les citoyens de la contamination au Covid-19, à travers la désinfection itérative des lieux publics, la multiplication des campagnes de nettoyage et la désinfection des différents sites et lieux publics et administratifs à l’instar des stations de transport de voyageurs et autres services en contact permanent avec les citoyens.

Comme il a insisté sur la sensibilisation des citoyens sur la dangerosité du virus avec le lancement de campagnes d’informations détaillées à travers les médias publics, notamment la radio locale et les réseaux sociaux. Par conséquent, des mesures appropriées ont été prises pour éviter sa propagation. À cet effet, plusieurs administrations avaient déjà pris leurs devants en procédant à la désinfection des lieux de travail de manière régulière, en déposant aussi de l’eau et du savon devant l’entrée de chaque établissement ou service pour permettre aux fonctionnaires et aux citoyens qui s’y rendent de se laver les mains.

M’hena A.