Un tournoi de foot à Takerboust

Pour rompre avec un quotidien souvent morose et meubler les longues journées d’été, un groupe de jeunes de Takerboust dans la commune d’Aghbalou a pris l’initiative d’organiser dans les prochains jours, un tournoi de football.

Ce tournoi est organisé chaque été à Aghbalou depuis plusieurs années. Son coup d’envoi sera donné le vendredi 21 juin, au niveau du stade communal. Sur cette activité, ses initiateurs diront : «Tout est déjà fin prêt pour le lancement de la compétition et toutes les conditions sont réunies pour sa réussite.»

Les préparatifs ont commencé au début du mois et ils viennent juste d’être finalisés, nous apprend-t-on. Cette année, 20 équipes vont prendre part à cette nouvelle édition. Ces équipes sont composées de jeunes issus pour la plupart des villages de la commune d’Aghbalou, à l’image de Beni Hamdoune, Ivahlal, Selloum et Takerboust. Une équipe de Tirourda, un village voisin d’Aghbalou et relevant de la wilaya de Tizi-Ouzou, figure parmi les participants.

Il faut noter qu’à l’occasion de l’édition 2019, les participants ont redoublé d’imagination pour proposer des noms d’équipes hors du commun, à savoir : «Hirak» ou encore «Silmia», en référence au soulèvement populaire.

Les organisateurs du tournoi ont prévu un système de compétition avec de deux phases. La première, celle des groupes, verra la qualification des deux premiers de chacun des cinq groupes composant ce tour. La seconde phase, elle, est à élimination directe et verra la qualification du vainqueur de chaque match pour le prochain tour.

En ce qui concerne les objectifs de ce tournoi de football, les jeunes organisateurs en citent deux. Le premier consiste, selon eux, à combler le manque criard de loisirs au niveau de la commune et créer des activités d’animation à même d’occuper et de distraire les jeunes.

Comme deuxième objectif, le tournoi vise à créer un espace de rencontres et d’échanges entre les jeunes des villages de la commune et ceux des localités voisines mais aussi à promouvoir l’esprit de compétition et le fair-play.

