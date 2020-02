Une insécurité grandissante !

Les signataires d’une requête, dont une copie nous a été remise, ont assuré que les actes de vol et de cambriolage sont légion dans leur commune. Dans une requête adressée au wali de Bouira et au chef du groupement de la Gendarmerie nationale, des citoyens de la commune de Boukram, située à plus de 60 km au nord-ouest de la wilaya de Bouira, ont réclamé le renforcement du dispositif de sécurité dans leur commune, particulièrement aux alentours des zones rurales et éloignées de cette localité du mont Zbarbar.

En effet, les signataires de cette requête, dont une copie nous a été remise, ont fait part de la multiplication des actes de vol et de cambriolage dans la région. Selon eux, l’isolement de Boukram et la non-surveillance des routes inter-wilayas traversant son territoire ont favorisé cette situation. «Nous avons constaté, depuis le mois de décembre dernier, une importante série de vols et de cambriolages dans notre région. Des agriculteurs ont vu leurs troupeaux de moutons volés, alors que pour d’autres, ce sont leurs sacs d’olives qui ont disparu de leurs champs. Pis encore, même des mosquées de la région ont été visitées par des groupes de malfaiteurs, lesquels ont dérobé l’argent des caisses de la Zakat.

Certes, les agriculteurs et les citoyens de la région essaient de redoubler de vigilance pour parer à d’éventuels nouveaux cas de vol, mais nous ne pouvons pas les prévenir, en raison du manque de moyens et de coordination entre les villages. C’est pour cela que nous réclamons l’établissement d’un nouveau plan de sécurité pour dissuader ces groupes de malfaiteurs, qui sèment la peur et l’insécurité dans notre région», lit-on dans la requête dans laquelle les signataires insistent pour l’ouverture d’une brigade de Gendarmerie dans leur commune ainsi que l’installation de barrages sur la route inter-wilayas reliant Alger à Blida la traversant.

Oussama Khitouche