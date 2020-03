Une personne victime d’une intoxication au CO

Les pompiers d’Aomar sont intervenus, avant-hier à 18h00, dans le village Nouader, commune d’Aomar, pour secourir une personne victime d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO). En effet, selon la Protection civile de Bouira, un homme de 30 ans a été retrouvé évanoui et souffrant de difficultés respiratoires, après avoir inhalé du CO s’échappant de son chauffe-bain. Le concerné a été rapidement évacué vers les urgences de la polyclinique de Kadiria.

D. M.