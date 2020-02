Depuis quelques jours, le mouvement associatif d’Ahnif et ses nombreux bénévoles ont lancé une vaste campagne de nettoyage des artères de la localité et des environs, afin de redorer un tant soit peu l’image du chef-lieu communal. Un chef-lieu qui se dépêtre dans des tas d’immondices et de déchets éparpillés aux quatre coins de la ville, sans que des mesures n’aient été prises par les autorités communales pour parer à la situation. De ce fait, ce sont les citoyens d’Ahnif qui se sont retroussés les manches pour embellir leur cité à travers les différents quartiers, notamment ceux mitoyens à la voie ferrée.

«Nous avons pris l’initiative d’appeler les jeunes de la localité à un volontariat quotidien, ces derniers jours, afin de nettoyer les déchets de toutes sortes qui jonchent les artères du chef-lieu et qui enlaidissent le paysage. Nous sensibilisons également les jeunes à ne pas jeter les ordures n’importe où», a indiqué un des bénévoles. Munis de sacs poubelles, des dizaines de jeunes s’affairaient, les week-ends et les fins d’après-midi, à ramasser les sachets en plastique, les canettes, bouteilles, cartons et autres détritus. Nous avons appris auprès de ces bénévoles que cette campagne de nettoyage sera suivie d’une opération de plantation d’arbres avec le reboisement du centre urbain.

«Nous entreprendrons par la suite des actions de sensibilisations dans les autres localités de la commune, afin de préserver indemne l’environnement de toute sorte de pollution. Il faut que les générations futures soient sensibilisées à la protection de l’environnement», a poursuivi notre interlocuteur.

H. B.