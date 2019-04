Vaste opération de nettoyage à Lakhdaria…

Les services d’hygiène de la municipalité de Lakhdaria ont lancé une vaste opération de nettoyage, le week-end dernier, au quartier des 480 logements de la ville. D’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés à cette occasion pour venir à bout de l’insalubrité qui s’est installée dans le quartier. Ainsi, et à l’aide d’un retro-chargeur, le quartier a été débarrassé d’importantes quantités de boue, charriées par les eaux pluviales.

Les ouvriers de la municipalité ont également sillonné tous les coins et recoins du quartier, qu’ils ont nettoyé de fond en comble. Au finish, plusieurs chargements de détritus ont été acheminés vers la décharge communale. L’on apprendra que cette opération sera suivie de travaux d’embellissement des trottoirs et des devantures des immeubles résidentiels. Selon les services du bureau de l’hygiène de la commune, cette opération, qui rentre dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadhan, va être généralisée à travers tous les quartiers de la ville de Lakhdaria.

A cet effet, les mêmes services lancent un appel aux associations de quartier et aux habitants de s’impliquer, chacun dans sa cité, pour réussir ces campagnes de visant à améliorer le cadre de vie des populations. L’on apprendra aussi qu’une opération de ravalement de façades sera lancée dans les prochains jours aux quatre coins de la ville de Lakhdaria. L’objectif recherché à travers cette mobilisation consiste à redorer l’image de la ville qui s’est considérablement ternie ces dernières années.

… À Kalous aussi

À Kalous, dans la commune d’Aomar, une opération similaire a été menée vendredi dernier à l’initiative des habitants de la localité. Une forte adhésion à l’action a été enregistrée. En effet, les habitants se sont fortement mobilisés des heures durant, pour améliorer leur cadre de vie. À l’aide de pelles, pioches et autres balais, ils ont débarrassé leur localité des importantes quantités de déchets, gravas, et boue qui enlaidissaient les rues et différents espaces publics. Les hautes herbes, qui ont poussé aux abords des routes et à divers autres endroits, ont été aussi sarclées.

Au bout de plusieurs heures d’efforts, les citoyens bénévoles ont pu venir à bout de toutes les immondices. Il est utile de préciser que plusieurs actions du genre ont été lancées aux quatre coins de la wilaya ces dernières semaines par les habitants de quartiers, villes et villages de Bouira. Des initiatives de nettoyage et d’embellissement qui semblent faire tache d’huile à travers la wilaya.

Djamel M.