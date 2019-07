Boukhalfa n’oublie pas ses enfants

Boukhalfa, un village se trouvant sur les hauteurs d’Amizour, n’oublie pas ses enfants, surtout ceux qui ont quitté ce bas-monde. Ainsi, après le tournoi de la saison passée, cette saison, l’association socioculturelle «Aneymou» du village organise un autre tournoi en hommage à Said Abdelli, Nabyl Djemai, Abdelkader Bourahla, Hakim Abdi et Moubarek Sider.

En tout, douze équipes, réparties en trosi groupes de quatre équipes, prendront part à des rencontres, vendredi passé, qui s’étaleront jusqu’au 22 du mois en cours. Le 1er groupe est constitué des équipes Bourihane, Tahouna, Issahliyène et de la mosquée. Le 2e groupe est composé des équipes Tamricht, Tadoukli, Cahwa Ikhlef et Tala. Enfin, dans le 3e groupe, on retrouve les équipes Harawada, Debha Ouada, Boussebaa et El Houma.

A l’issue de ces rencontres, les deux premiers de chaque groupe passeront aux 1/4 de finale dont la date n’a pas encore été fixée. Un public nombreux est venu assister aux rencontres quotidiennes programmées par les organisateurs.

«On ne peut oublier ceux qui étaient des nôtres, il y a peu de temps, mais que la mort a emportés. C’est pourquoi, selon nous, la meilleure manière de leur rendre hommage est d’organiser un tournoi à leur mémoire. Que Dieu, le Tout-Puissant, leur accorde Sa sainte miséricorde et les accueille en Son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons», ont indiqué les organisateurs du tournoi, qui font tout pour qu’il soit une réussite.

Rahib M.