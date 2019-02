Brèves de Tadmaït

L’eau des trois sources d’Ichakalen impropre à la consommation

Suite aux résultats d’analyses obtenus par le laboratoire d’hygiène de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’eau de trois sources d’Ichekalen, dans la commune de Tadmaït s’est avérée impropre à la consommation. Le laboratoire d’analyses de la wilaya de Tizi-Ouzou a entrepris des tests sur les eaux de trois sources, à savoir Tala Benamen, Tala Tafrangua et Tala Amrouche. «L’eau des trois sources est de mauvaise qualité bactériologique. Nous informons les citoyens du village Ichakalen que l’eau de ces sources est impropre à la consommation», indique l’avis affiché au niveau de l’APC de Tadmaït.

Les transporteurs soumis à une formation

«Les conducteurs de véhicules du transport public de voyageurs, de marchandises et de matières dangereuses sont obligatoirement soumis à une formation», selon les orientations du ministère des Travaux publics et des transports. «Cette formation doit se faire dans les meilleurs délais et dans des établissements agréés par le MTP pour l’obtention d’un brevet d’aptitude professionnelle à la conduite de véhicules de voyageurs et de matières dangereuses, conformément à l’arrêté du 19/05/2016», lit-on dans un avis à la population placardé à l’APC de Tadmaït. Et d’ajouter : «À compter du 21/08/2019, les récalcitrants ne pourront pas exercer leur fonction sans ce brevet (loi 01-14 du 19/08/2014).»

Le comité du village Sidi-Ali Bounab réclame la réfection du CW3

Le comité du village Sidi-Ali Bounab (Tadmaït) ne cesse de revendiquer la prise en charge du CW3. «Nous ne cessons pas de revendiquer une prise en charge sérieuse du CW3 depuis 2013», affirme B. Nassim, l’un des membres du comité du village. Il est à rappeler que ce chemin de wilaya commence de Draâ Ben Khedda, au niveau de l’ancien passage à niveau vers Aïn Faci, sur une distance de 11 km jusqu’à Sidi Ali Bounab et 1 km vers Nacéria (wilaya de Boumerdès). «Ce chemin a été fermé depuis 1990 pour des mesures de sécurité, mais maintenant que la sécurité est rétablie, nous réitérons notre demande aux autorités compétentes afin qu’elles puissent se pencher sur ce dossier», conclut notre interlocuteur.

M. A. Tadjer