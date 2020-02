Cap sur le curage des rivières

Dans la localité de Tazmalt, wilaya de Béjaïa, le curage des rivières est entamé. Dans ce sens, l’adjoint du maire chargé de l’urbanisme, Boukhalfa Adjaoud, a effectué, avant-hier, une visite de travail pour voir l’état des rivières de la commune, à savoir Assif Allaghan, Assif Ath M’likech et celle d’Ath Hamdoune. Cette sortie sur le terrain a pour objectif de «repérer les parties concernées par les travaux de curage, dont le lancement est imminent». Ainsi, on a appris que cette opération consiste à extraire les détritus cumulés dans ces rivières et à les évacuer vers une autre destination. «Le service renouvellera cette opération périodiquement pour éviter leur débordement par temps de fortes pluies et ainsi protéger les maisons situées le long des oueds», a-t-on indiqué.

A noter que cette visite s’est effectuée, en présence des services de l’hydraulique de la wilaya de Béjaïa et de l’entreprise détentrice du marché. S’agissant du projet d’assainissement des eaux des eaux usées, le membre de l’exécutif communal s’est déplacé au village Tasergant, afin de s’enquérir du chantier, où il a, notamment, inspecté les travaux qui ont déjà commencé. Par ailleurs, l’APC a concocté un programme riche et varié pour la célébration de la Journée nationale du chahid. A cet effet, une exposition des photos des 1 000 martyrs était visible, au niveau du jardin public. La décoration des veuves de chouhada, en présence d’un public nombreux, a été également effectuée, en plus d’une fanfare qui a égayé les présents.

A. Hammouche