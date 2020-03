Ce fut coloré à M’Chedallah

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, le mouvement associatif féminin de la commune de M’Chedallah, en collaboration avec l’APC, ont retenu un programme riche abrité par le Centre culturel Achour Abkouk. Un programme qui a drainé une grande foule, où la poésie, le théâtre, un monologue, une exposition de gâteaux et de robes kabyle ainsi que des objets traditionnels étaient au menu. Cela a brisé la monotonie, qui règne dans la région. A noter que cette activité est à l’initiative de deux associations à caractère culturel : Tuchviht Tadzayrit et Azar.

A cette occasion aussi, une auto-école domiciliée à M’Chedallah a été invitée pour sensibiliser les présents sur la prévention routière. Elle a offert le premier prix du concours qui a été organisé à l’occasion. Il consiste en la prise en charge de la lauréate pour l’obtention du permis de conduire gratuitement. On a également appris de la part d’un membre de l’exécutif communal, qu’en plus d’avoir mis le Centre culturel à la disposition des organisatrices, l’APC a offert un lot de cadeaux aux participantes. Pour leur part, les services de sécurité se sont mobilisés pour assurer l’ordre et la sécurité sur les lieux.

Une improvisation festive à Selloum

Loin des festivités protocolaires programmées un peu partout par les pouvoirs publics et le mouvement associatif, le 8 mars, Journée internationale de la femme, a été célébré de manière spontanée dans la joie et la convivialité, au village Selloum, commune d’Aghbalou. En effet, un groupe de femmes du village a improvisé une journée festive, laquelle s’est déroulée vendredi à l’école primaire Ali Chergui du village. A cette occasion, une panoplie d’activités féminines a été organisée, en présence des jeunes filles du village, des étudiantes, des fonctionnaires ainsi que des femmes au foyer.

Ces dernières ont apporté avec elles des gâteaux traditionnels préparés à la maison, du thé, des jus et des plats divers. Toutes ces femmes étaient réunies, le temps d’une journée de partage et de joie. Une journée pleine, où a régné une bonne ambiance. Ses initiatrices ont même improvisé un défilé de mode, où des jeunes filles avaient défilé avec des robes berbères portant une touche propre à la région. Il y avait aussi des Achouiq, chants lyriques kabyles, des blagues, des charades et autres jeux. C’est une première dans ce village paisible, sis au pied du mont Djurdjura, que les villageoises n’oublieront pas de sitôt.

Sous le thème de l’environnement à Maâtkas

La présidente de l’association «Ikhulaf» du village Aït Zaim, dans la commune de Mâatkas, abordée en marge de la cérémonie du 8 mars, au niveau de la salle des fêtes qui a abrité les activités a expliqué : «Nous avons choisi le thème de l’environnement à l’occasion de la Journée mondiale de la femme pour sensibiliser les femmes de la région à l’importance de la préservation de l’environnement». Elle ajoutera : «À cette occasion, une conférence a d’ailleurs été programmée sur ce thème samedi dernier.

L’animatrice, Mme Kanane, et ses étudiantes de l’université Mouloud Mammeri ont expliqué aux femmes de Mâatkas et de souk el Tenine comment trier les déchets à domicile, comment faire le compostage et contribuer à la création de la richesse par le tri et le recyclage». Notre interlocutrice soulignera : «Notre association est composée uniquement de femmes, elle commence juste à travailler, mais les résultats sont déjà très encourageant au niveau de notre village. Les femmes ont pris conscience de l’importance du sujet et ont adhéré à notre démarche. Nous allons essayer d’élargir cette initiative à tous les villages de notre commune pour redonner à Mâatkas son lustre d’antan.

Nous avons choisi cette journée, non seulement pour toucher le plus grand nombre de femmes, mais aussi pour sortir du folklore et faire dans l’utile». À souligner que d’autres activités ont été organisées sur trois journées consécutives. Il fut question notamment d’une exposition de travaux exécutés par la femme rurale (robes, bijoux kabyles, vannerie, cuisine et pâtisserie, poterie…) et d’un gala de clôture dédié aux femmes avec les chanteurs Louisini et Siham Stiti.

Oulaid Soualah, M. A. et H. T.