Cinq marchés opérationnels

Au moins cinq marchés spécifiques, dédiés à la vente de produits alimentaires de large consommation et d’habillement, seront installés durant le mois de Ramadhan à travers la wilaya de Tizi-Ouzou dans le but de stabiliser les prix et de préserver le pouvoir d’achat des ménages à faible revenu, a indiqué le directeur général du commerce. Ces marchés seront implantés au niveau du chef-lieu de la wilaya, (ancienne gare routière de la ville des Genêts), Draâ Ben Khedda, Draâ El Mizan, Azazga et Yakouren, a-t-il précisé.

Selon lui, suite à des expériences similaires menées ces dernières années, il a été constaté que ce genre de marchés drainaient un grand nombre de citoyens et contribuaient à la stabilité des prix durant le mois sacré. D’où l’intérêt de reconduire cette initiative. À travers ces espaces, le citoyen pourra trouver des produits à des prix abordables afin de soutenir et de préserver le pouvoir d’achat des citoyens à faible revenu, d’assurer un approvisionnement direct du consommateur en produits de large consommation.

Comme les consommateurs orientent leurs dépenses vers les produits alimentaires, surtout durant les premières semaines du Ramadhan, les produits mis à la vente concerneront, en premier lieu, les produits alimentaires à l’instar du lait et des produits dérivés, de la semoule, de la farine, des huiles et matières grasses, des boissons, des fruits et légumes ainsi que d’autres produits consommés presqu’exclusivement durant le Ramadhan, et auxquels s’ajouteront, à l’approche de la fête de l’Aïd, l’habillement et la chaussure.

Selon le même responsable, les opérateurs concernés sont les producteurs, les grossistes, les importateurs, les mandataires en fruits et légumes, les artisans et les fabricants d’habillement et de chaussures. «Ce sera l’occasion pour certains opérateurs de faire écouler leurs marchandises à des prix promotionnels et également une opportunité pour d’autres, notamment pour les nouveaux, de lancer leurs produits», a-t-il avancé.

En matière de contrôle au niveau de ces espaces commerciaux, la direction du commerce mobilisera des brigades afin de veiller à l’application de la réglementation en matière de respect des conditions d’hygiène et de conservation des produits exposés à la vente, fait-il savoir, en précisant que pour assurer une meilleure protection du consommateur en général, des agents de contrôle de la qualité et des prix seront également mobilisés dans les autres espaces commerciaux ordinaires.

Nadia Rahab