Colère des souscripteurs au programme LPA

Les souscripteurs au programme de 100 et 50 logements logements participatifs aidés de la Sablière ont protesté ces derniers jours, devant le siège de la wilaya de Boumerdès, réclamant leurs appartements qui tardent à être finalisés. Ils étaient une vingtaine à tenir un rassemblement devant le siège de la wilaya, pour «réclamer l’intervention du wali» afin de mettre un terme leur longue attente. Le projet de 100 et 50 logements sociaux participatifs a été lancé en 2014 et le promoteur Aglogreg Béton n’a, selon les manifestants, pas avancé dans les travaux malgré le paiement des tranches financières par les souscripteurs.

Ces derniers brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : «On veut rencontrer le wali», «Les souscripteurs au programme 100 et 50 logements LSP sont dans le désarroi» ou encore «Où sont passées les promesses des autorités pour régler le problème qui date de 2014». Par ailleurs, il est rappelé que plusieurs programmes de réalisation de logements à travers la wilaya sont en souffrance notamment le social et le RHP qui devaient accueillir les habitants des chalets.

Z. Youcef