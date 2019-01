Coupures fréquentes d’électricité

Les coupures d’électricité se font de plus en plus fréquentes à Taourga, localité située à 85 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès. En effet, il ne se passe pas un seul jour sans que le courant électrique ne soit pas coupé, à une population qui commence à montrer des signes d’irritation.

«Ces coupures répétitives commencent sérieusement à nous exaspérer, alors que nous arrivons déjà difficilement à subvenir aux besoins élémentaires de nos familles», déplore un habitant, ajoutant que «les fréquentes coupures causent des dommages aux appareils électriques, dont la réparation coûte les yeux de la tête».

Ce qui ne peut que pénaliser davantage une population déjà accablée par la cherté excessive de la vie. «Faite de gaz de ville et en l’absence, parfois prolongée, des livreurs de bonbonnes de gaz, l’utilisation des radiateurs à bain d’huile s’impose pour les habitants de cette région montagneuse, réputée pour son froid glacial en hiver et où la neige atteint parfois plus d’un mètre d’épaisseur», dira un autre citoyen de Taourga. Et à un autre d’intervenir:

«Nous interpellons la Sonelgaz sur la gravité de la situation et lui demandons d’intervenir afin d’éviter à l’avenir ces itératives coupures d’électricité». «La Sonelgaz, qui se montre prompte dans l’envoi des factures de redevance électrique, doit afficher la même promptitude à réparer les pannes électriques. Les services compétents sont appelés à mettre fin à ce genre de coupures pénalisantes», ont indiqué des propriétaires de couveuses de poussins, fort nombreux dans la municipalité de l’ex-Horace-Vernet

H. A.