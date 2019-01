Des écoles chauffent au mazout !

Si dans certains villages le gaz naturel est arrivé, dans beaucoup d’autres on attend toujours cette commodité.

«Dans la plupart des villages, il y a des entreprises mais celles-ci n’avancent pas. C’est pourquoi même dans de nombreuses écoles, ce sont toujours les poêles à mazout qui sont utilisés dont certains sont défectueux», nous confiera une source proche de l’APC.

D’ailleurs, celle-ci a interpellé la direction des mines et de l’énergie à inviter ces entreprises à mobiliser plus de moyens pour aller vite et livrer ces projets au profit des citoyens. Pour le moment, seules les écoles primaires Frères Zekrini du chef-lieu communal et Ali Lebdiri d’Imlikchène qui fonctionnent au gaz naturel.

En revanche, dira l’inspecteur administratif de la circonscription de Tizi-Gheniff, «nombreux sont les établissements qui attendent cette commodité, notamment en cette période de grands froids». «Certes les classes sont chauffées, mais c’est toujours insuffisant parce que parfois ce sont les appareils de chauffage qui tombent en panne et parfois il y a un manque de fuel.

Tout de même, nous espérons qu’au fur et à mesure que le gaz arrive dans les villages, l’APC procèdera à leur raccordement au réseau afin que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions», soulignera notre interlocuteur. Il citera, entre autres, l’école Mohamed Fodhil de Taka, Medjahdi Moussa d’Ath Messaoud, l’école d’Idouchouthène, Mohamed Mansour de Tamdikt, Ammour Ali de Tahachat et l’école Malaoui d’El Hammam.

Par contre, signalera-t-il, les travaux de raccordement dans deux écoles sont en cours. Il s’agit de l’école primaire Ali Yahiaoui et celle de Hellal Hanou de Tighilt Oukerrouche. Concernant l’école d’Imlikchène, ce fut une bénévole qui avait pris une partie des travaux en charge. «Je pense que dans les prochains jours, d’autres opérations seront lancées ailleurs.

Les responsables de l’APC sont sur ce problème», dira-t-il encore. Par contre, dans la commune de Tizi-Gheniff, toutes les écoles sont dotées de gaz naturel. Ce cadre de l’éducation nationale soulignera, par ailleirs, que trois écoles n’ont pas encore de cantine scolaire. Il s’agit de l’école Allel Mohamed du chef-lieu où le projet est à l’arrêt depuis plus de trois ans, l’école Ali Derradji de Maroko et Boussaid Amrou d’Ameddah.

Pour ces établissements, des fiches techniques ont été établies et des consultations sont lancées, notamment pour la relance du projet à l’école Mohamed Allel et l’école Amrou Boussaid. À souligner, par ailleurs, que les quatre classes mises en service à l’école primaire Mohamed Allel attendent toujours leur raccordement au gaz naturel à Tizi-Gheniff-centre.

Amar Ouramdane