Des quartiers dans la galère depuis les années 80

Le quartier de Djedi Abdelkader dans la commune de Sour El Ghozlane, à une quarantaine de kilomètres au sud de la wilaya de Bouira, se trouve toujours dans un état de délabrement avancé. Les résidents se plaignent de l’état de dégradation avancé dont se trouvent les routes de leur quartier, mais aussi de l’absence d’un réseau d’assainissement et d’un autre pour l’éclairage public.

Les habitants attendent toujours l’intervention des responsables locaux pour l’amélioration de leur cadre de vie dans ce quartier de lotissements qu’ils habitent depuis plus de 40 ans : «Cette situation stagne depuis le premier jour où nous avions habité nos maisons durant les années 1980. Pire, nous n’avons constaté aucune amélioration à part le raccordement à internet et au téléphone fixe.

Notre cadre de vie ne cesse de se dégrader et nous ne savons plus à quel saint nous vouer pour faire concrétiser nos revendications légitimes», se désole un habitant de ce quartier, avant d’énumérer les revendications soulevées par les habitants : «Nous réclamons en premier lieu la réalisation d’un réseau d’assainissement des eaux usées et aussi l’aménagement des routes et des trottoirs, en plus de la réalisation d’un réseau d’éclairage.

Ces trois revendications sont urgentes et les autorités locales et celles de la wilaya doivent se pencher rapidement sur notre situation désastreuse», a-t-il encore confié. Contacté par nos soins, un adjoint au maire de Sour El Ghozlane a déclaré qu’une étude technique pour l’aménagement de ce quartier et la réalisation d’un réseau d’assainissement a déjà été réalisée depuis l’année dernière. Selon l’élu de l’APC, l’étude technique financée sur les fonds de la commune est prête, et ce, en attendant l’inscription du projet pour sa concrétisation. Ce dernier a avancé que le projet en question sera retenu dans le cadre du plan communal de développement PCD 2021.

O. K.