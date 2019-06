Deux dealers arrêtés, un autre en fuite

Deux individus, âgés de 34 et 25 ans, ont été arrêtés tandis qu’un troisième, âgé de 34 ans, est activement recherché par la police de Boghni, pour constitution d’un réseau de trafic de drogues et de psychotropes.

«Suite à un renseignement recueilli sur le terrain, faisant état d’un groupe d’individus qui s’adonneraient à un trafic de stupéfiants dans la région de Boghni, les forces de police de la brigade de recherches et d’interventions relevant du SW.PJ – Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, ont entrepris des investigations qui ont permis d’identifier puis d’arrêter un premier individu, âgé de 34 ans, en possession d’une quantité de 8,68 grammes de cannabis», a indiqué un communiqué de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou. Celle-ci souligne que «lors de la perquisition effectuée en son domicile, une autre quantité de 317 grammes de cannabis a été saisie».

Le deuxième individu de 25 ans a été également arrêté, et la perquisition effectuée en son domicile a permis la découverte et la saisie de 214 comprimés de psychotropes de différentes marques, ajoute la même source. Présentés au parquet de Draâ El-Mizan, le premier a été mis en détention préventive pour «détention et acquisition de stupéfiants à des fins de commercialisation», le second a été placé sous contrôle judiciaire pour «détention et acquisition de psychotropes à des fins de commercialisation».

Quant au troisième individu, âgé de 34, en fuite, il est activement recherché. Par ailleurs, et dans la commune de Larbâa Nath Irathen, faisant suite à la plainte d’un citoyen pour vol commis à l’intérieur de son domicile, les policiers de la Sûreté de daïra de la même localité, ont ouvert une enquête qui a abouti à l’interpellation d’un individu, âgé de 33 ans, au volant de son véhicule, à bord duquel un morceau de kif traité (0,7 gramme), une arme blanche (couteau), et un arrache-clous ont été découverts, indique la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou dans un second communiqué.

«La perquisition effectuée à son domicile, a permis de récupérer une boîte contenant des objets provenant du domicile de la victime», est-il indiqué, ajoutant qu’un second individu, âgé de 29 ans, également impliqué dans cette affaire, a été arrêté à son tour, à bord de son véhicule, en possession d’une partie de la somme d’argent volée au domicile de la victime.

«Selon les éléments de l’enquête, les deux acolytes ont utilisé de fausses clés pour commettre leur forfait.» Présentés au parquet de Larbâa Nath Irathen, ils ont été mis en détention préventive pour «vol en réunion avec de fausses clés et usage d’un véhicule automobile.» Les objets récupérés à l’issue de cette affaire ont été restitués à la victime.

Hocine T.