Deux dealers neutralisés

Les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de la wilaya de Béjaïa, ont mis hors d’état de nuire deux individus qui s’adonnaient à la commercialisation de drogues dans des quartiers populaires. L’opération a été déclenchée à la suite d’informations fiables parvenues au service de la police, faisant état de la vente de drogues et de comprimés hallucinogènes par deux individus, dans le quartier de Sidi-Ahmed, à des heures tardives de la nuit.

Pour leurs déplacements, les deux malfaiteurs utilisaient un scooter et une voiture de location de marque Renault-Symbol. Après avoir réuni suffisamment d’informations, la police a procédé à l’arrestation des deux dealers, qui étaient sous l’effet de drogue et en possession de 100 grammes de kif traité et de 82 comprimés hallucinogènes (Rivotel).

Ils avaient également sur eux des couteaux et des dagues et une somme d’argent de 13 100 DA, provenant sans doute de leurs activités illégales. Dénommés Dj. F. et B. R. et âgés respectivement de 37 et 31 ans, les mis en cause résident à Béjaïa. Accusés de «détention et de commercialisation de drogue», ils ont été mis sous mandat de dépôt.

