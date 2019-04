Une explosion d’une conduite de gaz s’est produite, mercredi dernier, dans la zone d’activités de Tadmaït, à 2 km à l’ouest du chef-lieu communal, provoquant un incendie. Selon les témoignages recueillis auprès de certains habitants de la région, une forte explosion suivie d’un incendie s’est déclenchée dans une conduite de gaz alimentant la zone d’activités sise au lieudit Ajdayen, dans la commune de Tadmaït.

À l’origine de ce sinistre, un particulier qui a voulu réaliser un raccordement à l’eau potable s’est trompé de conduite et en essayant de presser la canalisation du gaz à l’aide d’un chalumeau et une barre de fer, une forte explosion s’est produite provoquant ainsi un énorme incendie, a-t-on appris. Heureusement que l’incendie a été vite maitrisé après l’intervention des services de la Protection civile et ceux de la Sonelgaz et aucune victime n’a été enregistrée. De son côté, la brigade de Gendarmerie de Tadmaït a ouvert une enquête pour élucider les causes exactes de ce sinistre, a-t-on appris.

Rachid Aissiou