Huit blessées dans le dérapage d’un bus scolaire

Un minibus transportant des lycéennes s’est renversé après avoir dérapé non loin du lycée polyvalent Saïd Mouzarine (ex-technicum), avant-hier aux environs de 17 heures. Le chauffeur a perdu le contrôle du bus, surchargé, au niveau d’une pente sur laquelle le véhicule a calé puis reculé pour se renverser. L’intervention des éléments de la Gendarmerie nationale, dont la brigade est implantée à proximité de l’établissement, et de quelques citoyens et lycéens a permis d’évacuer le conducteur et les passagères. Une dizaine de lycéennes ont été admises à la polyclinique de Souk El-Ténine, avant d’être transférées à l’hôpital de Tizi-Ouzou. Fort heureusement, aucun blessé grave dans cet accident, qui a jeté l’émoi à travers toute la circonscription de Maâtkas, n’est enregistré. Il faut souligner la présence des autorités locales (élus et chef de daïra) lesquelles ont accompagné les blessées à l’hôpital de Tizi-Ouzou. Le wali Abdelhakim Chater, accompagné du directeur de l’hôpital, a rendu visite aux lycéennes évacuées au CHU Nedir Mohamed pour s’assurer de leur prise en charge adéquate. Ce n’est que vers minuit que les officiels ont quitté l’hôpital avec l’ensemble des victimes souffrant de légères blessures. À souligner que la protection civile a mobilisé 22 sapeurs-pompiers et 4 ambulances pour l’évacuation des lycéennes.

Idir Lounès