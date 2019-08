Importante affluence à la bibliothèque communale

La bibliothèque communale de Draâ Ben Khedda est un lieu très prisé des jeunes écoliers et des lycéens particulièrement. Selon la chargée de communication des lieux, «sur les cinq cents adhérents des classes de terminales, toutes séries confondues, les deux tiers, soit environ les 80%, ont eu leur bac».

«On s’attend d’ailleurs à un afflux plus important à la prochaine rentrée scolaire. C’est sûr qu’on aura de nombreuses nouvelles inscriptions mais aussi des réinscriptions. Durant l’année scolaire qui vient de s’écouler, plus de six cents adhérents, dont environ cinq cents élèves de terminales, cinquante étudiants à l’université et le reste était réparti entre les 1er et 2e AS, étaient inscrits», fait-on savoir.

La gestionnaire confie que «les bacheliers, non satisfaits de leurs moyennes, n’hésitent pas aussi à s’inscrire pour se préparer à repasser le bac en quête d’une meilleure moyenne». Elle déplore, cependant, que les travaux de réhabilitation de la structure ne sont toujours pas entamés pour résorber les infiltrations des eaux pluviales qui sont enregistrées à la moindre averse.

M A Tadjer