Journée de sensibilisation sur le cancer

L’Etablissement Public Hospitalier Krim Belkacem en collaboration avec l’association A-Rahma d’aide aux personnes atteintes du cancer a organisé, avant-hier, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du cancer, une journée de sensibilisation sur cette lourde maladie. En effet, les différentes activités ont été abritées par le hall de cette structure hospitalière.

Tout d’abord, on citera tous ces documents relatifs à la maladie, dépliants, statistiques et autres affiches inhérentes au cancer exposés et remis aux visiteurs. Puis, des communications ont été projetées sur data-show par les médecins de l’hôpital en présence des agents paramédicaux qui ont participé activement à cette sensibilisation, en se rapprochant du public et en expliquant tous les types de cancer à l’assistance, et surtout le dépistage précoce de cette maladie silencieuse dont le nombre de personnes atteintes augmente de manière exponentielle aussi bien dans le monde que dans notre pays. «Nous avons mobilisé tous les moyens et tout notre personnel pour atteindre notre but qui est surtout la sensibilisation et les précautions à prendre pour éviter cette maladie ou du moins en atténuer les conséquences. Nos médecins ont illustré dans leurs interventions tous les types de cancer notamment celui du cancer du sein, le plus répandu chez les femmes. ‘’Prévenir vaut mieux que guérir’’ est ce qu’il faudra inculquer le plus aux citoyens. Pour cette année, cette journée mondiale est célébrée sous le slogan «Le Cancer, on peut en guérir», déclarera Omar Idja, en sa qualité de premier responsable de cet EPH. De son côté, Mahmoud Ouazar, président de l’association A-Rahma, a estimé que ce genre de portes-ouvertes sur cette maladie est un moyen plus qu’indispensable pour expliquer les dangers de cette maladie, sa prévention et bien sûr ses traitements. «Justement, je saisis cette occasion pour féliciter notre wilaya d’avoir enfin son centre de lutte contre le cancer, CLCR de Draâ Ben Khedda, mis en service jeudi dernier. C’est un grand acquis pour notre wilaya car je sais en connaissance de cause ce qu’endurent nos malades que nous accompagnons soit à Blida, soit encore à Sétif ou à Alger pour s’y soigner. C’est quelque chose de formidable. Il répondra non seulement aux malades de notre wilaya mais aussi à ceux des wilayas limitrophes. «C’est un joyau à protéger», dira notre interlocuteur. Celui-ci nous apprendra que son combat pour la concrétisation d’un service d’oncologie à l’EPH de Draâ El-Mizan se poursuit. «J’ai déposé tout un dossier au niveau du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Nous n’attendons que l’avis favorable. D’ailleurs, même le Professeur Sakhri m’a donné des garanties de participer à la création de ce service en formant le personnel ici même dans cet hôpital. C’est mon vœu pieux et celui de toute la population du sud de la wilaya et non pas de Draâ El-Mizan seulement», conclura M. Ouazar qui a déjà organisé deux séminaires nationaux sur cette maladie au lycée Ali Mellah de Draâ El-Mizan ces deux dernières années, en plus de son soutien indéfectible pour toutes les personnes atteintes de cette maladie qui le sollicitent quotidiennement.

Amar Ouramdane