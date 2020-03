Journée d’information sur le coronavirus

Dans le cadre de la lutte et la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus, des médecins de la région ont organisé, jeudi dernier, une journée d’information et de sensibilisation, au niveau du siège de l’APC. Une délégation composée de trois médecins a expliqué aux personnels ainsi qu’aux citoyens rencontrés à l’entrée de la mairie, les précautions qu’ils doivent prendre pour parer à la pandémie. Des dépliants et des affiches ont été aussi distribués à cette occasion aux citoyens venus se faire délivrer des pièces administratives. «Pour se protéger, il faut utiliser des produits désinfectants, comme l’eau de Javel et le savon. Pour la grippe simple, il faut prendre du paracétamol, se laver les mains et si quelqu’un présente une forte fièvre, il doit impérativement aller consulter un médecin pour sa prise en charge dans un établissement hospitalier.

Je lance aussi un appel aux citoyens pour qu’ils restent chez eux et qu’ils évitent les sorties quotidiennes sans nécessité absolue», a lancé l’un des médecins. Durant la même journée, les services de l’APC ont organisé une campagne de désinfection, qui a touché le siège de la mairie ainsi que les lieux fréquentés par le public, comme les abris-bus, en plus des devantures des cafés. A noter, par ailleurs, que le président de l’Assemblée populaire communale, dans un communiqué publié sur la page de l’APC, a annoncé la fermeture du marché hebdomadaire se tenant chaque lundi sur la placette d’Agouni Oucherki, afin d’éviter la propagation du Covid-19.

Ali Iber