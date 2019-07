La formation en restauration relancée

Pour la rentrée de septembre, les responsables de l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle comptent relancer la formation annulée, en avril dernier, de technicien supérieur en restauration (art culinaire), dont la durée est fixée à 30 mois.

«Effectivement, en février dernier, nous avons lancé cette section. Malheureusement, quelques semaines après, nous nous sommes aperçus que le nombre de stagiaires diminuait de jour en jour. Il était impossible de poursuivre la formation si bien que nous avions tenue une réunion, le 22 avril, où nous avions décidé de reporter cette formation pour le mois de septembre», expliquera M. Brahim Ghanem, directeur de l’INSFP.

Pour justifier ce report, notre interlocuteur citera «les absences répétitives des stagiaires, nombre restreint de la section à telle enseigne que les enseignants n’arrivaient pas à former un groupe de 6 stagiaires, manque d’encadrement pédagogique et difficultés de prise en charge». D’ailleurs, pour la rentrée de septembre, il a été décidé de reconduire les stagiaires de la section de février et d’en inscrire d’autres.

«Nous avons déjà lancé les inscription du 15 juillet qui s’étaleront jusqu’au 29 septembre. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à ceux qui veulent suivre une formation, justifiant du niveau de 3e AS, toutes filières confondues, de se rapprocher de notre Institut, car les formations dont nous disposons sont très intéressantes et permettent l’intégration de nos diplômés dans le marché du travail, notamment la restauration. Pour le mois de septembre, nous avons reconduit la formation en hôtellerie (art culinaire) et la formation de technicien supérieur option base de données», explique notre interlocuteur. A

la question de savoir si les moyens sont mis en œuvre pour ce faire, M. Ghanem nous apprendra qu’un professeur d’informatique a déjà été recruté et que d’autres enseignants y sont déjà affectés. «Nous préparons cette rentrée activement afin d’accueillir les stagiaires dans les meilleures conditions possibles. Même pour l’hébergement, nous ferons des efforts supplémentaires. En tout cas, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir les formations prévues», soulignera-t-il.

A signaler que l’INSFP est construit sur une superficie de 1 200 m, dont plus de la moitié est bâtie. Il est distant de 65 km du chef-lieu de wilaya et possède une capacité d’accueil de 300 stagiaires, dont 120 places en internat. Concernant ses infrastructures, il est doté de 06 ateliers, 08 salles de cours, 01 salle de formation, un amphithéâtre de 200 places, une salle de repas, 28 bureaux, une salle de réunion, un magasin général, une aire de sport. Il offre des formations en résidentiel et en apprentissage. «Nous pouvons aussi prendre en charge le perfectionnement et le recyclage des travailleurs de différents secteurs», précisera M. Brahim Ghanem.

Bien que cet institut soit implanté dans une zone à vocation touristique, les stagiaires inscrits, lors de la rentrée de février dernier, souffraient du manque de transport desservant cette ville côtière. D’ailleurs, certains d’entre eux ont carrément abandonné leur formation. Les lignes de transport vers Azeffoun manquent beaucoup même lorsqu’on vient des localités de la wilaya. A titre d’exemple, si on rate le départ à partir de la gare de Tizi-Ouzou, il faut prendre un bus jusqu’à Fréha et faire ensuite escale à Azzefoun, en perdant du temps et de l’argent.

Amar Ouramdane