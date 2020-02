La Journée du chahid célébrée

À l’instar des autres régions du pays, la Journée nationale du chahid a été célébrée, avant-hier, à Béjaïa. Ainsi, la maison de la Culture Taos Amrouche, en partenariat avec la Direction de la culture, a organisé, dans la matinée de cette journée, un mini-Salon du livre, sous le thème «Mémoires et essais sur le mouvement national et la guerre de libération». Une exposition de photographies a eu lieu aussi dans le hall de cet établissement culturel. Durant l’après-midi, après la projection du film Les enfants de Novembre, une conférence autour de la «Mémoire de guerre et écriture de l’histoire de la Révolution» a été conjointement animée par le Pr Djamil Aïssani et Abdelhamid Guermine. Aussi, un vibrant hommage a été rendu aux moudjahidine Hocine Chabi (alias Chapi), Meziane Amirouche et Si Cherif Hamici. De leur côté, les autorités de la wilaya ont observé, le même jour, une minute de silence à la mémoire des chouhada, suivie du dépôt d’une gerbe de fleurs, au pied de la stèle des martyrs, érigée sur les hauteurs de la ville, ainsi que la lecture de la Fatiha.

F. A. B.