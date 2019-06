La municipalité toujours sans gare routière

La commune d’Ouled Moussa, à l’ouest de Boumerdès, n’est toujours pas dotée d’une gare routière digne de ce nom. Les transporteurs chargent et déchargent des voyageurs dans un espace qui n’est pas aménagé à cet effet. Les voyageurs sont en danger permanent en traversant la route pour rejoindre les bus et rallier leurs destinations. Le programme de réalisation de neuf gares routières à travers la wilaya est tombé à l’eau et personne n’en parle.

L’aménagement et la réalisation d’une gare routière dans cette région peut être prise en charge par l’APC. C’est ce que pensent beaucoup de citoyens car leur commune est riche. Ces dernières années, plusieurs unités industrielles et commerciales y sont implantées, générant des rentrées fiscales importantes aux caisses de la commune. Mais les citoyens n’ont pas profité de ce confort et prennent leur mal en patience.

Y. Z.