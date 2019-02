La réhabilitation du sanatorium piétine

Le projet de réhabilitation du sanatorium de l’hôpital de Thénia, à l’Est de Boumerdès, peine à démarrer. Le projet a été inscrit en 2017 pour la réhabilitation des services de chirurgie générale pour hommes, femmes et enfants ainsi que de trois blocs opératoires touchés par le séisme de 2003 qui avait ébranlé la région.

L’expertise du centre technique de contrôle de bâtiment (CTC) a classé la bâtisse «orange 4», mais depuis rien n’est fait. Les malades et les habitants de la région s’interrogent sur le retard mis dans sa réhabilitation depuis qu’il a été touché par le tremblement de terre il y a de cela près de 17 ans. En plus de ces services, l’ancien bâtiment abritant la maternité est aussi très dégradé.

Un élu à l’APW avait dénoncé, récemment, les retards mis, justement, pour lancer les travaux : «Pourquoi on n’a pas lancé les travaux de réhabilitation juste après la catastrophe naturelle et pourquoi attendre plus de 15 ans pour le faire ?», s’est-il indigné avant d’évoquer des retards considérables dans le lancement de plusieurs autres projets, notamment de 240 lits de Sahel, 60 lits de Khemis El-Khechna et l’hôpital psychiatrique de Boudouaou.

Notre interlocuteur ajoute, en substance, que l’hôpital de Thénia, classé dans la catégorie A, ne dispose toujours pas d’un service de neurologie ce qui pénalise les malades contraints d’aller dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour se soigner. Outre cela, le service de radiologie fonctionne au ralenti en raison de l’absence de personnel. Cela s’est répercuté particulièrement sur les rendez-vous d’examens de radiologie et du scanner. Cette situation pénalise beaucoup les malades à faibles revenus qui ne peuvent pas se soigner dans les cabinets médicaux privés, où le prix d’un scanner dépasse les 20 000 DA.

Youcef Z