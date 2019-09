Lancement le 1er octobre

Le 30 septembre étant la fin de la campagne agricole de la saison écoulée, les autorités en charge du secteur de l’agriculture s’apprêtent à lancer celle de l’année en cours à compter du 1er octobre. À noter que le lancement de cette campagne se fera à partir de l’Institut de technologie et des moyens agricoles (ITMA) de Boukhalfa par la célébration de la Journée de vulgarisation agricole avec une multitude d’activités.

Ainsi, il sera organisé une exposition de tous les produits agricoles de la saison, comme les cultures maraichères, l’huile d’olive, le miel, en plus de divers matériels et machines utilisés dans les différentes opérations, modes et fonctions inhérents à l’agriculture de manière générale. Cette journée, nous apprend-on, sera assurée par des agriculteurs venus de toutes les contrées de la wilaya de Tizi Ouzou.

En plus des interventions des responsables de la Direction des services agricoles, de la Chambre de l’agriculture, l’occasion sera rehaussée par la remise des prix aux agriculteurs qui se sont distingués lors du précédent concours, organisé en juin dernier, en l’occurrence celui des meilleurs fellah, producteur et agriculteur de la wilaya. Les subdivisions rattachées au secteur ont, pour rappel, étaient présentes.

ar ailleurs, selon l’un des participants et étant donné que l’occasion coïncide avec le début de la campagne oléicole, qui sera entamée incessamment, les services de l’agriculture profiteront de cette aubaine pour prodiguer des conseils et orientations aux oléiculteurs et oleifacteurs, qui seront présents en force, sur les meilleurs méthodes d’entretien des oliveraies et les meilleures techniques modernes ayant trait au processus de production d’une huile d’olive de qualité, depuis la gaulage jusqu’à la trituration et l’extraction de ce produit, en passant par le transport et la conservation dans les conditions requises.

«Cela permettra d’avoir une huile de qualité capable d’affronter la rude concurrence et se frayer une place sur la marché national et pourquoi pas international», précise notre interlocuteur.

Rabah A.