L’APC s’attaque aux indus occupants

Les responsables de l’APC d’Ighil Ali ont engagé une procédure judicaire contre les occupants des logements des écoles primaires de la commune, qui n’exercent plus dans le secteur de l’éducation, a fait savoir Mohand Larbi Laradi, premier magistrat de la commune. «Les personnes concernées sont, pour la plupart, admises à la retraite et ne sont pas dans le besoin», a-t-il affirmé. L’édile communal a également déclaré avoir privilégié l’approche amiable pour la récupération de ces appartements, une dizaine au total, répartis à travers plusieurs localités de la circonscription.

«Nous avons sollicité la compréhension et la coopération de ces personnes, au nom de la stabilité de l’éducation et de l’intérêt de nos enfants scolarisés», a-t-il expliqué. Et de se féliciter : «Nous avons eu des échos favorables, à l’image de ce retraité de la ville de Ighil Ali, qui s’est engagé à remettre les clefs de son appartement, sitôt avoir achevé son projet de construction.» En dernière instance, a-t-on fait savoir, l’APC a recouru à la justice.

Des décisions d’expulsion sont, d’ailleurs, en voie d’exécution, a révélé le maire. «La procédure est engagée par étapes. Elle sera généralisée progressivement à tous les logements de l’éducation des écoles primaires situés sur le territoire de la circonscription», a souligné le maire d’Ighil Ali.

N. M.