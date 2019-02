Le CNRC et la CICD en campagne d’information

Le Centre National du Registre du Commerce (CNRC) d’Azazga et la Chambre d’Industrie et du Commerce du Durdjura (CICD) se sont associés, avant-hier, pour mener une campagne d’information sur le registre électronique.

Deux interventions ont été réalisées à l’occasion; la première a été animée par Saliha Benali Amer, cadre au CNRC Azazga et la deuxième par Cheloul Lounes, le préposé de ce centre du registre du commerce. «Le CNRC a, depuis juin 2014, intégré au niveau de l’extrait du registre du commerce un code sécurisé.

La Lecture du code sécurisé s’effectue par le lecteur RCE qui est un module qui s’installe sur des périphériques dotés d’un dispositif de capture d’image tels que le smart phone et la tablette … etc. Il permet de lire et valider par authentification les informations du registre du commerce en ligne. Mais pour le fonctionnement de ce programme, une connexion Internet est bien entendu nécessaire», dira Saliha Benali Amer lors de son intervention.

De son côté, Lounes Chelloul, le préposé du CNRC Azazga, s’est étalé sur plusieurs points lors de sa présentation. «Le registre du commerce électronique a pour objectif essentiel de moderniser les services du CNRC et de mettre fin aux actes de falsification des extraits du registre.

Détenir un extrait RCE, permet également de sécuriser votre registre contre la falsification, protéger votre identité commerciale, la contribution à lutter contre la fraude commerciale et authentifier le détenteur du registre du commerce en ligne.

Il facilite aussi la tâche aux agents de contrôle d’avoir les informations recherchées rapidement. A l’occasion, nous invitons tous les opérateurs détenteurs des anciens extraits du registre du commerce (principal ou secondaire) qui ne contiennent pas le code électronique, de procéder à la modification de leurs registres au titre de l’intégration du code électronique «RCE» avant le 11/04/2019.

Passé ce délai, les extraits de registre du commerce non revêtus du code sécurisé ne seront plus valables. Les commerçants concernés par la mise en conformité du RCE sont les (personnes physiques/ personnes morales) immatriculées (Principal/ Secondaire) au registre du commerce depuis le 15 juillet 1997 au 13 juin 2014, et qui n’ont pas procédé à la modification de leurs extraits du registre du commerce pendant la période allant du 14 juin 2014 à ce jour».

Et d’ajouter: «Le CNRC met à la disposition des utilisateurs une variété de services en ligne sur son portail d’information, pour confirmer son rôle d’institution publique moderne et tourner vers le progrès. Aussi, la tutelle a demandé les allégements en matière de procédures administratives avec le public en général et les opérateurs en particulier et de faire le nécessaire pour délivrer le RCE le jour même de sa demande».

Parmi les avantages du registre électronique, les organisateurs ont cité entre autres l’accès à toutes les fonctionnalités du portail destinées au grand public, le gain du temps en effectuant les recherches en ligne, la communication des requêtes au CNRC et la prise de rendez-vous en ligne afin d’obtenir les différentes attestations sans faire de déplacements.

A signaler que des représentants des directions de la wilaya, ceux des services de sécurité et plusieurs opérateurs ont assisté à cet évènement.

Rachid Aissiou